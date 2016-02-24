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دمشق تندد بتصريحات كيرى وتحمل واشنطن مسؤولية اندلاع الازمة فى سوريا

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دمشق تندد بتصريحات كيرى وتحمل واشنطن مسؤولية اندلاع الازمة فى سوريا دمشق تندد بتصريحات كيرى وتحمل واشنطن مسؤولية اندلاع الازمة فى سوريا

> نددت دمشق الأربعاء بتصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى أعلن الثلاثاء أن بلاده تدرس خطة بديلة للتعامل مع الوضع فى سوريا، محملة واشنطن وحلفاءها مسؤولية اندلاع الأزمة فى سوريا، بحسب بيان للخارجية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وكان كيرى قال الثلاثاء أن بلاده تدرس خطة بديلة فى حال لم تكن دمشق وموسكو جادتين فى التفاوض على الانتقال السياسي، وذلك خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ، ملمحا إلى أن مثل هذه الخطوة تنطوى على زيادة الدعم للجماعات السورية المسلحة.
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