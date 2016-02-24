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صحيفة لوموند: قوات خاصة فرنسية تشن "حربا سرية" فى ليبيا

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صحيفة لوموند: قوات خاصة فرنسية تشن "حربا سرية" فى ليبيا صحيفة لوموند: قوات خاصة فرنسية تشن "حربا سرية" فى ليبيا

>قالت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الأربعاء إن وحدات من القوات الخاصة والمخابرات الفرنسية تنفذ عملية سرية ضد متشددى الدولة الإسلامية فى ليبيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الصحيفة إن الرئيس فرانسوا اولوند وافق على "عمل عسكرى غير رسمي" تنفذه وحدة من القوات الخاصة وخدمة العمليات السرية لوكالة المخابرات الفرنسية فى ليبيا حيث تتنازع السلطة حكومتان فى البلد الذى لا تخضع فيه مساحات صحراوية شاسعة لأى حكم.

وتشمل ما أطلقت عليه لوموند "الحرب السرية لفرنسا فى ليبيا" ضربات موجهة متفرقة تستهدف زعماء التنظيم المتشدد يتم إعدادها سرا على الأرض فى محاولة لإبطاء انتشاره فى ليبيا.

وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق على محتوى تقرير لوموند لكن مصدرا مقربا من وزير الدفاع جان إيف لو دريان قال إنه أمر بالتحقيق فى "انتهاك سرية الدفاع القومي" لتحديد مصادر التقرير.

وقال أولوند إن فرنسا تحارب الدولة الإسلامية بعد إعلان التنظيم مسؤوليته عن موجة هجمات استهدفت حانات ومطاعم وقاعة للحفلات الموسيقية والاستاد الوطنى فى باريس يوم 13 نوفمبر تشرين الثانى العام الماضى مما أدى لمقتل 130 شخصا.

وأكدت وزارة الدفاع من قبل أن الطائرات الفرنسية نفذت طلعات مراقبة فوق ليبيا فى الآونة الأخيرة حيث تلعب فرنسا دورا رائدا فى الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسى لمساعدة المتمردين الذين أطاحوا بحكم معمر القذافى، كما أكدت الوزارة أيضا أن فرنسا أنشأت قاعدة عسكرية متطورة فى شمال النيجر على الحدود مع ليبيا.

قصفت طائرات أمريكية معسكر تدريب للدولة الإسلامية فى ليبيا يوم الجمعة فى هجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا قال رئيس وزراء صربيا إن من بينهم اثنان من موظفى السفارة الصربية اختطفا فى نوفمبر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الموقع الموجود فى صبراتة غرب ليبيا استخدمه نحو 60 متشددا من بينهم التونسى نور الدين شوشان المتهم بالمسؤولية عن هجومين ضد سائحين فى تونس العام الماضى أسفرا عن مقتل العشرات.
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