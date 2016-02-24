مقتل وإصابة 3 جنود بالجيش الليبى فى انفجار لغم ببنغازى

لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية (الصاعقة) مصرعه وأصيب اثنان آخران الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضى بمحور الليثى بمدينة بنغازى بليبيا.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى- فى تصريح أن جنديا بقوات الصاعقة يدعى أسامة بوخريص قتل وأصيب أثنان آخران جراء انفجار لغم أرضى أثناء تمشيط منطقة محور الليثى من قبل القوات.

وأضاف أن جثمان "بوخريص" نقل للطب الشرعى، لافتا إلى أن الجريحين إصابتهما متوسطة قدمت لهما الاسعافات الأولية وتحت الملاحظة الطبية، موضحا أن عناصر الهندسة العسكرية التابعة للجيش انتشرت بمنطقة الليثى لتفكيك الألغام المزروعة بالمنطقة من قبل الجماعات الإرهابية.

وكان المتحدث باسم القوات الخاصة قد أعلن- فى وقت سابق اليوم- مقتل ثلاثة جنود بالقوات الخاصة الليبية (الصاعقة)، وإصابة أربعة آخرين جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة، بكافة محاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى.

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