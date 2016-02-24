الحكم على شاب مغربى بالسجن بعد اعتداءات كولونيا غرب ألمانيا

>حكم على شاب مغربى الأربعاء فى كولونيا غرب ألمانيا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة السرقة، فى أول قرار للقضاء الألمانى فى أعقاب الاعتداءات الجنسية التى وقعت ليلة رأس السنة ونسبت إلى مهاجرين.

ومن المتوقع أن يمثل مشتبه بهما آخران، مغربى يبلغ من العمر 18 عاما وتونسى يبلغ 22 عاما، أمام القضاء اليوم. وهما متهمان بسرقة كاميرا فى الليلة نفسها.

ولا يتعلق أى من هذه الحالات بالاعتداءات الجنسية ليلة رأس السنة، حيث تعرضت نساء لاعتداءات من جانب شبان مهاجرين قالت الشرطة ومسؤولون سياسيون انهم يتحدرون من دول شمال افريقيا.

وعلى الشاب المغربى البالغ من العمر 23 عاما، والذى اعترف بفعلته خلال الجلسة وقدم اعتذاره، أن يدفع غرامة مالية قدرها 100 يورو، وأدين المغربى بسرقة هاتف امرأة فى فناء محطة كولونيا فيما كانت تصور الكاتدرائية المجاورة ليلة رأس السنة، ولاحقت الضحية الشاب المغربى ما مكن الشرطة من القبض عليه. وهو قيد التوقيف الاحتياطى منذ اعتقاله.

كما تم ضبط كمية من المنشطات فى حوزته، واعتداءات كولونيا التى نسبتها الشرطة إلى شبان يتحدرون من المغرب أو من مناطق عربية اخرى، احيت الجدل فى المانيا حول سياسة استقبال اللاجئين التى انتهجتها المستشارة انجيلا ميركل.

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