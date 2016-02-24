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«الأهلي» يتعاقد رسميا مع الهولندي «مارتن يول» مديراً فنياً لمدة موسم ونصف

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«الأهلي» يتعاقد رسميا مع الهولندي «مارتن يول» مديراً فنياً لمدة موسم ونصف «الأهلي» يتعاقد رسميا مع الهولندي «مارتن يول» مديراً فنياً لمدة موسم ونصف

محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى

أعلن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي عن اتمام التعاقد مع المدرب الهولندي مارتن يول ليتولى المسؤلية الفنية للفريق الاول لكرة القدم لمدة موسم ونصف.

ويعود رئيس النادي الى القاهره مساء غدا الخميس بعد توقيع العقد مع مارتن يول والذي تقرر حضوره الى القاهره الاحد القادم لبدء مهمته.
> واكد المهندس محمود طاهر ان التعاقد مع يول اضافة فنية كبيره لفريق الاهلي خاصتا ان المدرب الهولندي يتمتع بسيرة ذاتية قوية وله نجاحات عديدة مع الاندية التي تولى مهمتها سواء في هولندا او النجلترا مؤكدا على ان مارتن يول سوف يحقق طموحات الاهلي وجماهيره خلال المرحله القادمة.

 

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