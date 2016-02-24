ورش عمل لـ140 عاملًا عن مخاطر التدخين والإدمان بالوادي الجديد‎

انتهت مديرية القوي العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 4 ورش عمل لـ140 عاملًا وموظف عن مخاطر الإدمان وأضرار التدخين.

وقال المهندس أحمد خاطر المليجي، مدير مديرية القوي العاملة والهجرة بالوادي الجديد، إنه تم تنفيذ الورش على مدار الأسبوع الجاري، مضيفا أن هذه الورش الأربع، جاءت بالتنسيق مع الدكتور ممثل صندوق مكافحة، وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، بأماكن التجمع العمالي بمركزي الخارجة والداخلة.

واستهدفت الندوات أكثر من 140 عامل؛ بهدف توعيتهم ضد مخاطر الإدمان وإثارة السلبية على العمل والإنتاج، مضيفًا أن المديرية تستكمل خلال هذه الفترة تنفيذ عدة دورات تدريبية، ضمن برنامج الوزارة التحويلي لشباب الخريجين؛ لتدريبهم علي صناعات حرفية تتواكب مع سوق العمل الحر

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