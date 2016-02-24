مصرع لص أثناء سرقته كابلات كهربائية بالمحلة

عثرت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الأربعاء، على جثة مجهولة لشخص فى العقد الثالث من عمره، وسط الزراعات بدائرة مركز المحلة الكبرى.

كان العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى تلقى بلاغًا من أحد المزارعين يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص فى العقد الثالث من عمره بإحدى الترع الصغيرة بزمام دائرة مركز المحلة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية، لمكان الحادث وبمعاينة الجثة، تبين أنها لشخص معروف لدى المباحث ويدعى "علاء.ج.م" وشهرته "الأسود" له بطاقة تخصص إجرامى وسبق اتهامه فى 12 قضيه متنوعة "سلاح نارى، وجرائم نفس، ومخدرات، وسرقات".

وأكدت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام القتيل بسرقته لخطوط وكابلات الضغط العالى صعق بالكهرباء، ووقع على الأرض ومعه الأداة المستخدمة فى قطع الكابلات .

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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