أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع لص أثناء سرقته كابلات كهربائية بالمحلة

Google+ Print
مصرع لص أثناء سرقته كابلات كهربائية بالمحلة مصرع لص أثناء سرقته كابلات كهربائية بالمحلة
عثرت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الأربعاء، على جثة مجهولة لشخص فى العقد الثالث من عمره، وسط الزراعات بدائرة مركز المحلة الكبرى.

كان العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى تلقى بلاغًا من أحد المزارعين يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص فى العقد الثالث من عمره بإحدى الترع الصغيرة بزمام دائرة مركز المحلة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية، لمكان الحادث وبمعاينة الجثة، تبين أنها لشخص معروف لدى المباحث ويدعى "علاء.ج.م" وشهرته "الأسود" له بطاقة تخصص إجرامى وسبق اتهامه فى 12 قضيه متنوعة "سلاح نارى، وجرائم نفس، ومخدرات، وسرقات".

وأكدت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام القتيل بسرقته لخطوط وكابلات الضغط العالى صعق بالكهرباء، ووقع على الأرض ومعه الأداة المستخدمة فى قطع الكابلات .

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365