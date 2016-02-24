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تجديد حبس ضابط مرور بالسويس 15 يومًا بتهمة الرشوة

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تجديد حبس ضابط مرور بالسويس 15 يومًا بتهمة الرشوة تجديد حبس ضابط مرور بالسويس 15 يومًا بتهمة الرشوة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس، اليوم، الأربعاء، تجديد حبس "و.ل"، ضابط شرطة برتبة رائد بإدارة المرور15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة مالية مقابل تزوير أوراق وتراخيص السيارات.

كانت معلومات أمنية قد وصلت لضباط مباحث السويس، تفيد بقيام الضابط المتهم (و . ل) بتزوير أوراق تراخيص سيارة تابعة لمعرض سيارات يملكها شخص يدعى (ع. هـ) بالمخالفة للقانون، مقابل رشوة مالية.
>وبالتحرى تبين صحة المعلومات، وبتتبع السيارة المبلغ عنها، اكتشف ضباط المباحث أن المتهم زور لوحات معدنية، ورخصة سيارة خاصة بمعرض سيارات، وبمناقشة صاحب المعرض اعترف قيامه بتسليم الضابط 4 آلاف جنيه مقابل إنهاء أوراق السيارة.

وأوضح مصدر أمنى، أن إدارة مرور السويس بتعليمات من مدير الأمن اللواء مجدى عبد العال وقائد مرور السويس العميد محمد الدفراوى، حررت محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، وعقب فتح النيابة التحقيقات قدمت مباحث الأموال العامة تسجيلات للضابط خلال اتفاقه مع عملائه أصحاب السيارات غير المقيدة بأوراق، كما قدمت تسجيلات تكشف أن الأموال العامة تقوم بمراقبة الضابط منذ 6 أشهر.

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مصر 365