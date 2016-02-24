ضبط رئيس مكتب تموين وصاحب محل لاستيلائهما على أموال الدعم بمصر القديمة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط رئيس مكتب تموين بمصر القديمة ، ومالك محل بقالة لاستيلائهما على أموال الدعم فى بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها، امتناع رئيس مكتب تموين مصر القديمة ، و صاحب محل بقالة تموينية، عن تسليم البطاقات التموينية الذكية المستخرجة منذ عام 2015، واستيلائهما على أموال الدعم المقررة له، دون علم المواطنين، ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى، متربحين من وراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات من ضباط الإدارة من ضبط المتحرى عنهما، واستوليا على 3953 جنيها، وذلك بناء على تقرير من شركة تكنولوجيا معلومات الطيران "أفيت" من 1/1/2015 و حتى 9/2/2016 وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

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