السيسى: لا يوجد تواصل بين الدولة ومؤسسات الإعلام.. ونطمئن الشباب على بكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : "لا يوجد تواصل حقيقى بين الدولة ومؤسسات الإعلام، ومفيش تواصل حقيقى بشكل منتظم مع مؤسسات الإعلام".

وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته بمؤتمر "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء، اليوم الأربعاء، أن هناك صراعا يتم معنا ومحاولة لإيقاف البناء والسعى لتدمير البقاء، مضيفا: "لا يمكن حد يستطيع ينال من مصر طول ما المصريين كتلة واحدة".

وخاطب الرئيس الشباب قائلا: "نسعى إلى تجهيز الشباب وتوفير ما أمكن فى ظل ظروفنا، حاجة ممكن تشجعكم ونطمئنكم على بكره.. وفى مشاريع جوه مصر تضم مش أقل من 2 مليون مواطن".

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