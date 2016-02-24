بيان لـ"حصر أموال الإخوان":التحفظ على "سيراميكا بريما" وعدد من أسهم "جهينة"

أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، بيانا يفيد تنفيذ التحفظ على المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية "سيراميكا بريما"، والتحفظ على مصانع الشركة بمدينة السادات ومركز الإدارة بالجيزة.

صرح بذلك المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن اللجنة قامت بالتحفظ على 3 مدارس و4 مراكز طبية و2 صيدلية وشركة سياحة ومصنع ملابس وشركة استيراد وتصدير و3 شركات تجارية ومصنع كرتون و40 عنصرا من العناصر التى تنتمى وتدعم الجماعة الإرهابية.

كما تم التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة جهينة المملوكة لصفوان احمد حسين ثابت فى صندوق فرعون بنسبة مئوية قدرها 14.2% من الصندوق الذى يملك 51.023% من أسهم شركة جهينة والتحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدمياط.

وأهابت اللجنة بكافة وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنشره من بيانات تتعلق بعمل اللجنة.

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