"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 614 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 614 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 309 ملايين درهم توزعت ما بين 531 قرضا و83 منحة سكنية وتنوعت ما بين 157 من فئة بناء جديد و35 من فئة استكمال مسكن و5 من فئة إضافة على مسكن و406 مساكن حكومية ضمن المجمعات السكنية و11 من فئة شراء مسكن.

يأتي هذا الاعتماد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الثاني لعام 2016 برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج في منتجع باب الشمس بدبي.

وقال معالي النعيمي إن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كافة مقومات العيش الكريم لأبنائها وتوظيف وتسخير مواردها لسعادة المواطنين ورفاهيتهم.

وأشار معاليه إلى أن نهج البرنامج مرسوم لتحقيق سعادة المواطنين وبما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسخير كافة الجهود في سبيل راحة وسعادة المواطنين، مؤكدا حرص البرنامج على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين لا سيما أن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

وأوضح أن 551 قرار دعم سكني من القرارات المعلن عنها اليوم هي ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021 والخاصة بتقليص سنوات الانتظار إلى سنتين من تقديم الطلب مما يعني أن البرنامج ماض نحو تنفيذ المؤشر الوطني للأجندة وتحقيق سعادة واستقرار المواطنين.

وفي إطار مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية قالت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان إن مجلس إدارة البرنامج وافق على ترسية مشروع مجمع القوز السكني بدبي والذي يعد أول وأبرز مجمع سكني في دبي ويقع بمنطقة القوز 2 بالقرب من شارع الخيل ويضم 159 مسكنا ويمتد على مساحة أرض تبلغ 99,600 ألف متر مربع ومدة تنفيذ تبلغ 20 شهرا.

وذكرت أن مشروع مجمع القوز السكني يضم تصميمين بأربع واجهات مختلفة وتتألف جميع المساكن من طابق أرضي وأول وتضم أربع غرف نوم حيث تم مراعاة التنوع المعماري في تصاميم الوحدات السكنية في المشروع بحيث يتضمن المشروع أربعة نماذج مختلفة للوحدات السكنية هي طراز متوسطي بواقع 40 وحدة سكنية وطراز حديث بواقع 40 وحدة سكنية وطراز أندلسي يضم 40 وحدة سكنية إلى جانب 39 وحدة سكنية من الطراز الإسلامي.

وأضافت أن مساحة البناء لكل وحدة سكنية في المشروع تبلغ 3,75 متر مربع حيث يستوفي المشروع كبقية مشاريع البرنامج على معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية إذ يطبق البرنامج معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة في جميع مشاريعه السكنية وهي نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكامل والمياه الثمينة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة.