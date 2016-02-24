السجن والغرامة لمتهم باختلاس قيمة رسوم خدمات "اتصالات"

أدانت محكمة جنايات أبوظبي متهماً عربي الجنسية، بتهمة اختلاس قرابة 790 ألف درهم من عمليات بيع خدمات واجهزة هواتف مملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام عما اسند اليه، واعادة المبلغ المختلس والمقدر بـ 790 ألف درهم، اضافة الى دفع 790 ألف درهم اخرى كغرامة، ليصل اجمالي المبلغ الى مليون و580 ألف درهم.

وكانت النيابة العامة كانت قد احالت المتهم وهو موظف عام في شركة اتصالات الى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بقيام شخص باستغلال وظيفته في الاستيلاء على مبالغ مالية تعود الى جهة عمله، من خلال قيامه بعمليات بيع وهمية لخدمات الشركة وأجهزة مملوكة لها، وذلك بعد ورود شكاوى من المتعاملين بتوقف خدمات كانوا قد اشتروها من الشركة، وبمراجعة المستندات تبين أن المتعاملين الذين تقدموا بالشكوى كانوا قد استفادوا بالفعل من عدد من خدمات المقدمة دون مقابل، وبتتبع عملية تقديم الخدمة في النظام تبين تورط المتهم في تقديم هذه الخدمات.

ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم تهمة اختلاس رسوم الخدمات الهاتف المتحرك، وأجهزة مملوكة لجهة عمله، فيما قدر التقرير الصادر عن لجنة الخبرة التي انتدبتها المحكمة، قيمة المبالغ المختلسة بنحو 790 ألف درهم.