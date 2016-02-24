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العالم مصطفى السيد والاعلامي أحمد فايق في ضيافة الجامعة المصرية الروسية غداً

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العالم مصطفى السيد والاعلامي أحمد فايق في ضيافة الجامعة المصرية الروسية غداً العالم مصطفى السيد والاعلامي أحمد فايق في ضيافة الجامعة المصرية الروسية غداً

الجامعة المصرية الروسيه

تعقد الجامعة المصرية الروسية تحت رعاية الدكتور شريف حلمي رئيس الجامعة، غداً الخميس بمقر الجامعة بمدينة بدر, ندوة خاصة للعالم المصري الدكتور مصطفى السيد مدير مركز الليزر الديناميكى بمعهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، للحديث حول التقنيات الحديثة للنانو تكنولوجى ، وكيفية استخدامها فى مكافحة خلايا السرطان ، وايضاً لفتح باب النقاش مع هيئة التدريس والطلاب بالجامعة حول مشواره العلمي من بدايته حتي الان .
> من جهه اخري سيتم تكريم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج “ تستطيع” على تليفزيون النهار ، وذلك لما يقدمه من نماذج وعقول مصرية تبوأت مكانة في كل دول العالم ، كما سيتم فتح باب النقاش مع الطلاب حول الهدف من برنامجه وما حققه حتي الان , و رحلته في البحث عن العلماء المصريين في جميع انحاء العالم .
> من جانبه أكد محمد الشرقاوي المستشار الاعلامي للجامعة المصرية الروسية، أن الجامعة تحرص على استضافة العلماء في جميع المجالات لتبادل الخبرات والاستفادة منها وفتح باب النقاش مع طلاب الجامعة , مشيراً الي ان الجامعة ستشهد خلال الفترة القادمة سلسلة ندوات “ثقافية وعلمية وفنية ورياضية” لم تحدث في أي جامعة من قبل لتشجيع الطلاب علي التواصل في جميع المجالات ..

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