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جمال سليمان يردّ على توقيفه من قبل السلطات المصرية لضبطه بوثائق مزوّرة

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الأربعاء 24-02-2016 15:13

القاهرة:مروة عبد الفضيل

ردّ الفنان جمال سليمان على الشائعة التي انتشرت حول توقيفه من قبل السلطات المصرية في مطار القاهرة أثناء قدومه من أمريكا حيث قال سليمان عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":"قبل أن أدخل الأجواء المصرية وأنا في طريق العودة من الولايات المتحدة عن طريق لندن انتشر خبر يفيد أن السلطات المصرية قد قامت باعتقالي على خلفية حملي لوثائق مزورة والحقيقة أن هذا الخبر ليس أكثر من إشاعة تافهة صدرت عن أحد الغرف المعفنة."
وغيّر جمال حديثه وانتقل للحديث عن مدى سعادته بالرحلة التي قام بها قائلاً:"أعود للموضوع المهم وهو تلك الرحلة الممتعة التي زرت فيها أورلاندو وديترويت و شيكاغو وذلك بدعوة من مؤسسة أكنّ لها الكثير من الاحترام و التقدير SAMS وهي عبارة عن مؤسسة خيرية تضم عدداً كبيراً من الأطباء السوريين في الولايات المتحدة. هؤلاء السوريون الرائعون يقدمون لبلدهم وأهلهم السوريين خدمات إنسانية جليلة. ففي ليلة واحدة في أورلاندو وحدها جمعوا 2.5 مليون دولار وذلك لدعم العمل الإغاثي. ايضاً كانت فرصة للقاء سوريين رائعين من اختصاصات وأجيال مختلفة ذوي كفاءات رائعة وعاطفة وطنية مخلصة يعبرون عنها بأفعال حضارية. عدت وكلي أمل بالسوريين".

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سيدتي