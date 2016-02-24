رغم قرار عودتها...هكذا انتقمت ريهام سعيد من قناة النهار

على الرغم من قرار قناة النهار بعودة برنامج"صبايا الخير"الذي كانت تقدمه ريهام سعيد وتوقف بعد أزمة عرضها صوراً ساخنة لإحدى الفتيات في واحدة من حلقاتها التي أطلق عليها حلقة "فتاة المول"، إلا أن ريهام سعيد قررت عدم العودة والانتقام من القائمين على القناة والذين سبق وأصدروا بياناً بوقف برنامجها حيث اعتبرته ريهام إهانة لكنها صمتت حتى يقرروا عودة البرنامج ومن ثم تعلن هي رغبتها في المغادرة.

فتقدمت ريهام بإقامة دعوى قضائية ضد القناة تطالب فيها بمستحقاتها المادية التي لم تحصل عليها. على الجانب الآخر فعلى الرغم من أن ريهام سبق وأعلنت أنها اعتزلت التمثيل، إلا إنها عادت له من جديد من خلال العرض المسرحي""رسمي فهمي نظمي"ويشارك في بطولته طلعت زكريا وطارق الإبياري وإخراج أحمد الإبياري.