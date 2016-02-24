هل قرّر Daniel Craig التخلّي عن James Bond؟

بيروت _ إدي اسطا

كل المؤشرات والتسريبات حتى هذه اللحظة تدلّ على أن الممثل Daniel Craig سيعود لتأدية دور James Bond في فيلم يحمل الرقم 25 في السلسلة. ولكن يبدو أن هناك ضبابية في عودته لتأدية أشهر شخصية في تاريخ السينما للمرة الخامسة خاصة بعد الجولة التي قام بها Craig للترويج لفيلم Spectre وحيث لمّح في أكثر من مقابلة عن عدم حماسه للعودة، وما يزيد الشك حول هذا الموضوع أن منتجي السلسلة لم يعلنوا رسمياً حتى اليوم عودة Daniel Craig في دور James Bond.

طبعاً لا جواب محدد حول هذا الموضوع في القريب العاجل، خاصة وأن معركة حقوق توزيع السلسلة محتدمة في هوليوود وكل شيء متوقّف عليها حتى قرار عودة الممثل، ولكن معطيات غريبة سرّبها اليوم الممثل Mark Strong صديق Daniel Craig عندما كان يروّج لفيلمه الجديد The Brothers Grimsby وعندما سئل عما إذا كان يحب أن يؤدي دور الشرير في سلسلة James Bond حيث قال: "أتعرفون، أحب كثيراً أن أؤدّي دور الشرير في سلسلة أفلام James Bond حين كان Daniel يؤدي هذه الشخصية لأنه صديق عزيز وكان ذلك ليكون رائعاً. ولكن أعتقد أنه قرر إنهاء مشواره مع السلسلة ولن يعود إليها ... ولكن لو حصل ذلك لكان رائع".

طبعاً لا شيء أكيد والأشهر المقبلة هي كفيلة بمعرفة إذا سيؤدي Daniel دور Bond مجدداً.