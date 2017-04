والدة كيم كردشيان تنتقل من منزلها هرباً من ابنتها

"لقد كرهت العيش مع التوتر الذي تعيشه ابنتي كيم Kim في الآونة الأخيرة في بيتي، كما شئمت من قصة ترميم منزلها التي لا تنتهي. لهذا، وبينما كنت أقود سيارتي في أنحاء المدينة، رأيت مكاناً مألوفاً جداً بالنسبة إلي، حيث كان أهل زوجي الراحل يعيشون، فقرّرت الانتقال لإعطاء كلينا، ابنتي وأنا، المزيد من المساحة الحرّة".

وعلى تويتر غرّدت كيم في موضوع انتقالها من منزل والدتها قائلة:

"هو أمر لن يستمرّ لمدة أطول، فنحن نملك 4 منازل أخرى، وأعتقد أنه حان الوقت لكي ننتقل إلى منزلنا الذي نملكه في بيل إير".

على صعيد آخر شوهدت نجمة Keeping Up With The Kardashians وهي تخرج من صالون تجميل في بيفرلي هيلز بعد جلسة تدليك خضعت لها لمدة 4 ساعات. ارتدت نجمة الواقع على غير عادة ملابس رياضية سوداء اللون وحذاءً رياضياً، وقد بدت سمينة بشكل واضح، كما بدا وجهها متعباً، لم يغطّيه سوى كريم الأساس، ما عكس شعورها بالإرهاق، ربّما من التوتر الذي تمرّ به في هذه الأيام من حياتها.