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ما هو اعتراف مريم اوزيرلي المؤلم؟

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الأربعاء 24-02-2016 18:04

قدّمت الممثلة التركية مريم أوزيرلي، بعد استقرار الحلقة السادسة من مسلسلها "ملكة الليل" في المركز الخامس عشر في الرايتنغ الأسبوعي، اعترافاً مؤلماً جداً.
فقد أقرت الممثلة بأنّها تقاضت (55 ألف دولار) أجراً عن الحلقة الواحدة من المسلسل، كأعلى أجر تقاضته ممثلة تركية، إلا أنّ العمل سقط وفشل في نسبة المشاهدة الأسبوعية.
هل يعيش مراد يلدريم ومريم أوزيرلي حباً حقيقياً في كواليس "ملكة الليل"؟
واعترفت مريم أيضاً بأنها اقترفت خطأً في هذا العمل، لكنها سعيدة بهذه التجربة التي تعيشها باستمتاع، والتي تستفيد منها، بغضّ النظر إن كانت تجربة جيدة أو سيئة.
واعتبرت المسلسل هدية عظيمة من الله تحمده وتشكره عليها كثيراً، وستمضي قدماً في عملها من دون أن تنظر إلى الوراء، ومن دون أن تخاف من وقوع الأخطاء التي تحدث كنتيجة طبيعية للمثابرة والاجتهاد.
وصدر هذا الاعتراف الموجع من قبل مريم أوزيرلي، بعد صمت طويل، منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسلها في مطلع يناير الفائت.

هكذا نفى مراد يلدريم انسحابه من مسلسل "ملكة الليل" بسبب مريم أوزيرلي

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