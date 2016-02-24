محافظ الفيوم يلتقى أمناء الأحزاب السياسية لمناقشة أهم مشكلات المحافظة

عقد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أمناء الأحزاب السياسية لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاعات المختلفة على أرض المحافظة، شارك فى اللقاء ممثلون عن أحزاب الكرامة، ومستقبل وطن، والمؤتمر، وحماة الوطن، والنصر القومى، والمصريين الأحرار، والوفد، وحركة تمرد، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الهدف من اللقاء مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى مناقشة جميع الموضوعات التى تهم المواطن الفيومى، والعمل سوياً من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمع، الأمر الذى يعود بالنفع على الجميع.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم المواطن الفيومى فى قطاعات الصحة والتعليم والطرق والتموين والطب البيطرى ومياه الشرب والصرف الصحى والسياحة والصناعة والنظافة والتعديات على الأراضى الزراعية، وغيرها من الموضوعات الحيوية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التموين لتوفير جميع المواد التموينية اللازمة خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه سيتم تطوير مستشفى الفيوم العام، إضافة إلى تخصيص مساحة 9 أفدنة لإنشاء مستشفى عسكرى بمنطقة دمو بتكلفة 180 مليون جنيه، كما يجرى تجهيز مستشفى يوسف الصديق المركزى ليضم عدداً من التخصصات التى تهم المواطنين وسوف يدخل الخدمة قريباً.

وأضاف محافظ الفيوم أنه يتم تنفيذ حملات إزالة بمختلف أنحاء المحافظة لإزالة المبانى المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن المحافظة قامت بتزويد قطاع النظافة بعدد من السيارات المجهزة لجمع وكبس القمامة، كما تم توفير أعداد كبيرة من صناديق القمامة، وتم توزيعها بالمناطق المحتاجة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة العامة بمختلف أنحاء المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تنفذ خطة لصيانة وتمهيد ورصف الطرق بمختلف المراكز والمدن والقرى وفقاً للمعايير الهندسية المطلوبة، كما أن المحافظة تولى قطاع السياحة اهتماماً بالغاً لدوره فى التنمية وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب، حيث يتم تطوير المنشآت السياحية القائمة واستغلال الساحل الشمالي لبحيرة قارون الإستغلال الأمثل، إضافة إلى إقامة مصانع لاستخراج الاملاح لتقليل نسبة الملوحة فيها بما يسهم في تنمية الثروة السمكية، كما تحرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.