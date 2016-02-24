افتتاح مدرسة على بن أبى طالب بالسويس بعد تطويرها

افتتح عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية بمحافظة السويس، وذلك عقب انتهاء أعمال الترميم والصيانة الشاملة للمبنى الإدارى والفصول والممرات ورفع كفاءة دورات المياه، كما شملت أعمال الترميم تحديثا لواجهة وبوابة وسور المدرسة.

تم ذلك اليوم بحضور محمد عجمى رئيس حى الأربعين، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شمال التعليمية، ونعيمة أمين مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى.

وأوضح سمير حسين، مدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم، أن أعمال ترميم المدرسة قد بدأت منتصف أكتوبر الماضى، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة هذه تتم بجهود تطوعية من فرع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دعماً للتعليم بالمحافظة.

وأضاف سمير حسين أن مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية تأتى ضمن 19 مدرسة بالمحافظة تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ أعمال الصيانة بها.