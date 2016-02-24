بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد المقلب الوسيط للقمامة فى شبرا الخيمة

تفقد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مقلب القمامة "الوسيط" بمدينة شبرا الخيمة بمسطرد، وذلك لدراسة عمل مصنع لتدوير القمامة، بهدف الانتهاء من تراكمات القمامة بحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة، والحفاظ على البيئة بالمدينة، وشدد المحافظ على وضع آلية فعالة لعملية الترحيل وتشغيل معدات النظافة وصيانتها أولاً بأول؛ للقيام بعملها على مدار الساعة.

جدير بالذكر أنها المحطة الوحيدة التى تستوعب كميات قمامة مدينة شبرا الخيمة بالكامل "حى شرق وحى غرب"، ويتم رفع القمامة من مدينة شبرا الخيمة إلى مقلب الوسيط بمسطرد، ورفعها من مقلب الوسيط إلى المدفن الصحى بأبو زعبل.

رافقه فى الزيارة، المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد بالقليوبية، واللواء جمال العربى رئيس حى شرق ، والمحاسب علاء النادى رئيس حى غرب، والمهندس محمد محمود، مساعد رئيس حى غرب، والعقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم عمرو شريف رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، والمهندس عبد السلام الخضراوى والحاجة ثريا الشيخ.



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