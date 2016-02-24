"أخلاقيات العمل ودوره فى ااهرتقاء الوظيفى" فى ندوة بـ"آداب المنوفية"

نظم قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أخلاقيات العمل العام ودوره فى الارتقاء الوظيفى".> حضر الندوة المستشار حسام الدين مصطفى الشاذلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.

وأكد "الشاذلى" أهمية التحلى بأخلاقيات العمل العام، باعتباره أحد أساسيات النجاح، لما تعكسه من ثقة متبادلة بين الهيئة أو المنظمة وموظفيها وأجهزتها، وكذلك ثقة المجتمع، موضحا أن الالتزام بأخلاقيات العمل العام سيقود إلى تطوير العاملين ويعكس الاهتمام الذى يوليه الموظف للالتزام بعناصر أخلاقيات المهنة مثل الشفافية والنزاهة .

وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن تنمية الالتزام بالقيم الأخلاقية والاعتبارات القانونية والسلوكيات الإيجابية تعتبر من الفلسفات الرئيسية التى ينبغى وضعها فى المقام الأول، وأن تسير فى فلكها جميع الفلسفات الأخرى المنشودة التى تؤدى جميعها إلى تحسين الأداء، وبالتالى تحسين رفاهية المجتمع، إضافة إلى أن فاعلية الإنسان وكفاءته ترتبط وتتأثر بإيمانه العميق واقتناعه بالقيم الأصيلة والمثل الأخلاقية العالية التى تدفعه إلى تنمية معارفه العلمية ومهاراته السلوكية والعلمية نحو تحسين الأداء ومن ثم فان القيم الأخلاقيات تؤثر فى السلوك .

وطالب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية جميع أعضاء الجهاز الإدارى بالدولة بضرورة التثقيف المستمر، وفتح آفاق جديدة للنهوض بمهام العمل والوصول إلى مرحلة النضج الوظيفى، مؤكداً ضرورة مكافحة فساد الجهاز الإدارى بشتى الطرق والوسائل وعدم تعليق الأخطاء على شماعة القائد فقط، فالكل مسئول وعلى الفرد أن يستوعب دوره بالمجتمع .

واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الحضور، أجاب فيه الشاذلى عن كافة الاستفسارات التى تشغل بال الكثيرين.

حضر الندوة الدكتور صلاح عثمان رئيس قسم الفلسفة، والدكتور أمين السعدنى أستاذ الفلسفة السياسية، والدكتورة زينب عفيفى أستاذ الفلسفة الإسلامية، والعميد الأسبق، والدكتور نادية البرمازى، والدكتور مصطفى شاهين، والدكتورة رضا خلاف مدير وحدة الجودة بالكلية.