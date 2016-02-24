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5 نصائح للعناية بجوارب "النايلون"

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الأربعاء 24-02-2016 17:42

تعاني الإناث من مشكلة تمزّق جوارب "النايلون" بسرعةٍ، مما يتسبب بإحراجهن، خصوصاً خارج المنزل.
في ما يأتي، نصائح للحفاظ على جوارب "النايلون" لأطول فترة ممكنة:

1. ارتدي الجوارب على الوجه المعاكس، ما يحول دون تمزقها.

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2. اغسلي الجوارب، يدوياً، بالماء الدافئ المضاف إليه القليل من مسحوق الغسيل.
3. تجنبي تعليق الجوارب بمشابك الملابس؛ لأن الثقب الصغير يتسبب بتمزق الجوارب كاملة.
4. احتفظي بجوارب "النايلون" في كيس داخل الخزانة؛ منعاً من احتكاكها بمواد حادة قد تتلفها.
5. ضعي القليل من مزيل طلاء الأظافر الشفاف على الثقب البسيط، منعاً من امتداده.

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