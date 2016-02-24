مدرب ليفركوزن موقوف 3 مباريات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إيقاف روجر شميدت مدرب باير ليفركوزن لمدة 3 مباريات وتغريمه على خلفية رفضه الخروج من الملعب بعد طرده في مباراة بروسيا دروتموند بالدوري.

وكان شميدت قد تعرض للطرد خلال المباراة التي جمعت فريقه بأسود الفيستفاليا ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني والتي انتهت بفوز دورتموند بنتيجة 1-0. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الألماني عن تغريم المدرب مبلغ 20 ألف يورو بالإضافة للإيقاف 3 مباريات واثنين مع إيقاف التنفيذ حتى 30 يونيو 2017.

ووجدت المحكمة الرياضية المدرب الألماني مذنبا بالسلوك الغير رياضي بعد رفضه الخروج عقب طرده في المباراة التي أقيمت على ملعب باي آرينا معقل ليفركوزن.

ولم يكن شميدت هو الوحيد الذي تعرض للغرامة بل أيضا رودي فولر بمبلغ 10 ألاف يورو وذلك لانتقاده فيلكس زواير حكم المباراة.