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التحفظ على مجموعة «سيراميكا بريما» و 7 % من أسهم شركة جهينة

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التحفظ على مجموعة «سيراميكا بريما» و 7 % من أسهم شركة جهينة التحفظ على مجموعة «سيراميكا بريما» و 7 % من أسهم شركة جهينة

المستشار عزت خميس

أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، قرارا بالتحفظ على المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية «سيراميكا بريما» حيث تم التحفظ على مصانع الشركة بمدينة السادات ومركز الإدارة بالجيزة.

وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة  في بيان له اليوم  إن اللجنة قامت أيضا بالتحفظ على 3 مدارس و 4 مراكز طبية و 2 صيدلية، وشركة سياحة ومصنع ملابس وشركة استيراد وتصدير، و 3 شركات تجارية ومصنع كرتون، إلى جانب أموال 40 عنصر من العناصر التي تنتمي وتدعم الجماعة الإخوان.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة «جهينة»المملوكة لصفوان أحمد حسين ثابت في صندوق فرعون بنسبة مئوية قدرها 14.2% من الصندوق الذي يملك 51.023% من أسهم شركة جهينة.

وأضاف المستشار أبو الفتوح أنه تم التحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدمياط، مشددً على اللجنة وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنشره من بيانات تتعلق بعمل اللجنة.

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