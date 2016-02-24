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أسرة الكاتب المحبوس أحمد ناجي تطلب زيارته في محبسة بسجن طره

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أسرة الكاتب المحبوس أحمد ناجي تطلب زيارته في محبسة بسجن طره أسرة الكاتب المحبوس أحمد ناجي تطلب زيارته في محبسة بسجن طره

الصحفى أحمد ناجى

تقدم اليوم محمود عثمان، محامي الروائى والصحفى أحمد ناجى بطلب تصريح زيارة للمحامي العام لنيابات وسط القاهرة، للسماح لعائلة الكاتب «ناجي» بزيارته في سجن مزرعة طرة، الذي نقل إليه أمس الثلاثاء لقضاء العقوبة التي اقرتها جنح مستأنف بولاق أبو العلا، في القضية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٦، بحبسه عامين لإتهامه بخدش الحياء العام، بعد نشره فصلًا من رواية «استخدام الحياة» في عدد مجلة أخبار الأدب.

لم تصدر بعد حيثيات الحكم على ناجي، ومن المُقرر إصدارها خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الحكم، وهو الأمر الذي من شأنه تعطيل إجراءات نقض الحكم، لاعتمادها على صدور الحيثيات أولا ومن ثم التقدم بمذكرة لنقض الحكم.

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