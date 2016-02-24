27 فبراير أولى جلسات «تيمور السبكى»بتهمة إهانة سيدات مصر وتكدير السلم العام

حدد المستشار ياسر فاروق التلاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة جلسة 27 فبراير الجاري لنظر محاكمة المتهم تيمور السبكي لإتهامة باشاعة اخبار كاذبة وتكدير السلم العام والخاص الضرر بالمصلحة العامة امام محكمة جنح اول اكتوبر.

وأعد المستشار أحمد عبد الباقي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية مذكرة باحالة تيمور الي محكمة الجنح على خلفية التصريحات التي أدلى بها في برنامج «ممكن»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية CBC.

ويحال المتهم إلى المحاكمة بنهاية هذا اليوم باتهامات بث أخبار كاذبة، وإشاعة الفزع بين المواطنين، وتكدير السلم العام وذلك عقب انتهاء النيابة من سماع اقوال اثنين من المبلغين بينما يصل عدد المبلغين الى 9.

وكان اعترف المتهم في التحقيقات التي اجريت معه بما قاله في الحلقة، ولم يشكك في صحة الـ«CD» الخاص بها، ولكنه انكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ.

وأضاف المتهم أنه قال تلك التصريحات بناء على الرسائل التي تأتي له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، ولم ينكر المتهم أنه ذكر أن نسبة 45 % من النساء اللاتي يسافر أزواجهن للخارج من الممكن أن ينحرفوا، حيث قال “أنا مقولتش إن نساء الصعيد منحرفين أو إنهم بيخونوا أزواجهن، أنا قولت ممكن ينحرفوا ومش معنى الإنحراف إنهم يمشوا في الحرام، أنا قصدت لو كلموا شخص غريب في التليفون أو عبر أي وسيلة تواصل”.

وواجهه المستشار أحمد عبد الباقي، عندما سئله الإعلامي خيري رمضان عن أن هناك 8 ملايين مغترب في الخارج معنى ذلك أن كل هؤلاء يخونوا أزواجهن، فلم يعقب على ذلك وإنما قال أنه لم يقصد عدد كل من يسافر أزواجهن للخارج، وإنما المتابعين لصفحته على«فيس بوك»، ويقومون بمراسلته عبر صفحته.

وعندما سئله رئيس النيابة عن أنه اذا افترضنا أن 45 % من عدد السيدات المنضمين لصفحتك البالغ عددهم مليون و250 ألف متابع، معنى ذلك أنك تقصد نصف مليون سيدة، لكنه أنكر أنه يقصد هذا العدد بأكمله، وإنما من تقمن بمراسلته.