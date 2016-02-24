الليلة | وزير السياحة ضيف «هنا العاصمة»

كتبت – إنجي لطفي

يحل هشام زعزوع، وزير السياحة، ضيفا على برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة CBC، في حوار خاص عن أزمات قطاع السياحة وخطط الخروج منها، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء.

ويكشف زعزوع عن خطته للنهوض بقطاع السياحة في مصر، وما الطرق الذي سيتبعها لتعويض الخسائر التي تعرض لها القطاع خلال الفترة المقبلة، كما يتحدث عن برنامجه الخاص الذي سيعرض على البرلمان الفترة المقبلة.

ويستعرض وزير السياحة خطته للتسويق لمصر عالميا، ومتى ستعود السياحة الروسية كما كانت من قبل، وما المطلوب من الدولة حتى ينهض القطاع مرة أخرى ويعوض خسائره.