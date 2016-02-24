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سيدات المنيا يطالبن بالقصاص من السبكي في مؤتمر حاشد

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سيدات المنيا يطالبن بالقصاص من السبكي في مؤتمر حاشد سيدات المنيا يطالبن بالقصاص من السبكي في مؤتمر حاشد

طالبت سيدات المنيا بالقصاص من السبكي خلال مؤتمر نسائي، عقد بمدينة سمالوط، ظهر اليوم الأربعاء، لتوجيه الشكر للقيادة السياسيه على ضبط وأحضار تيمور السبكي  الذي أهان سيدات الصعيد.

طالب اللواء جمال قناوي رئيس مركز سمالوط بمعاقبة  تيمور السبكي التي صرح بتصريحات تسيئ الي سيدات الصعيد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سمالوط أن تيمور السبكي أراد أن يفكك الأسرة عن طريق بث الفتنة للحديث عن السيدات الصعيديات، واصفاً تيمور السبكي بالإرهابي .

وأستكمل اللواء جمال قناوي، أننا قادمون لننال الدعم منكم لنا، و وجه الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ونساء الصعيد ترسل لك أحلى تحية كما وجه التحية إلي القضاء علي حبس هذا الشخص المجهول بالنسبة لنا،  الدولة تتكون من أرض شعب وحكومة، و إذا أنهارت الأسرة أنهار الشعب والدولة فهذا المجهول أراد من إهانته للمرأة أن تتفكك الأسرة فهو إرهابي كالكثير من الإرهايين الذين يريدون إسقاط ومصر لن تسقط.

وأقيم المؤتمر النسائي بجمعية الشبان المسيحية بمركز سمالوط بشمال المنيا، بالتعاون مع جمعية النهوض بالمرأة وبمشاركة رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحين المهندس أكرم أسكندرو، رئيسة مجلس إدارة جمعية النهوض بالمرأة سوسن محمد عبد الرحمن، ورئيس مدينة ومركز سمالوط اللواء جمال قناوي، وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وعدد من القيادات النسائية والشعبية بالمحافظة.

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