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مصرع صيادين دهستهم سيارة نقل بسوهاج‎

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مصرع صيادين دهستهم سيارة نقل بسوهاج‎ مصرع صيادين دهستهم سيارة نقل بسوهاج‎

أرشيفية

استقبلت مستشفى البلينا المركزي، منذ قليل، جثتان دهستهم سيارة نقل على أحدى الطرق الفرعية بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بمصرع أثنان دهسًا تحت عجلات سيارة نقل بإحدى الطرق الفرعية أمام قرية الوحلية وتبين أن الجثتين لصيادين كانوا يستقلان دراجة بخارية لقوا مصرعهم عقب أن دهستهم سيارة نقل كبيرة كانت محملة بالرمال وأثناء مرورها بجوار الدراجة البخارية قامت بدهس الصيادان.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

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