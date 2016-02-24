بالصور.. قنصل فلسطين بالإسكندرية يشارك فى الملتقى الحوارى لمؤسسة ياسر عرفات

شارك السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، فى الملتقى الحوارى الذى عقدته أمس مؤسسة ياسر عرفات، بالقاهرة، تحت عنوان "التحديات الراهنة وآفاق المستقبل".

وشارك فى الملتقى عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء، وناصر القدوة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور شخصيات وقادة فكرية وسياسية فلسطينية ومصرية وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة عرفات.

وتناول الملتقى القضية الفلسطينية وآخر التطورات السياسية الفلسطينية، لاسيما التحرك الفلسطينى والعربى فى المحافل الدولية، وآخر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى.



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