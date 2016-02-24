موظفو الحسابات بإدارة سوهاج التعليمية يطالبون بحقوقهم المادية

طالب 80 موظفا بقسم الحسابات والميزانية بإدارة سوهاج التعليمية بالحصول على مستحقاتهم المالية، التى لم يحصلوا عليها منذ شهرين، وكذلك الشكوى من ضغط العمل داخل القسم، حيث ذهبوا إلى محمد السيد، مدير الإدارة وطالبوه بحقوقهم، إلا أن الأخير طردهم من مكتبه على حد قولهم، قائلا: "اطلعوا برة المكان مش للنقاش أنا معايا ضيوف"، مما أثار غضب الموظفين.

وقال أحد الموظفين بقسم الحسابات لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، إن مدير الإدارة رفض التحدث معهم وقام بطردهم فى إهانة منه لجميع الموظفين وعندما قالوا له سنقدم شكوى للمحافظ قال لهم: "روحوا للمحافظ وأوسع ما معاكم هاتوه"، مطالبين بالحصول على حقوقهم الضائعة ومحاسبة مدير الإدارة .

ومن جهته قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إرسال لجنة مشكلة من مديرية التربية والتعليم برئاسة سنية عز الدين، وكيلة المديرية ومدير التعليم، إلى إدارة سوهاج التعليمية للوقوف حول أسباب مشاكل الموظفين ثم عرضها عليه فورا.