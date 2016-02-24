مباحث تموين بنى سويف تبحث عن "سيارة الحمير" المتداولة على الفيس بوك

أكد المقدم دكتور محمد محفوظ، رئيس وحدة مباحث التموين ، بمديرية أمن بنى سويف، أن رجال مباحث التموين يكثفون من جهودهم لضبط السيارة رقم 77837 نقل بنى سويف، والتى انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" محملة بالحمير.

وأضاف محفوظ أنه فور علم وحدة مباحث المرور بانتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، أصدر تعليماتة بضرورة ضبط واحضار السيارة ومالكها، لمعرفة اسباب حملها حمير، وإلى أى مكان تم إرسالها.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولو صورة لإحدى السيارات النقل المدون عليها اسم أحد الجزارين وهى محملة بالحمير داخل أحد شوارع مدينة القاهرة.