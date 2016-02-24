"الأعلى للجامعات" يوافق على تحويل فرع قناة السويس بالعريش لجامعة مستقلة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، وافق على تحويل فرع جامعة قناة السويس بالعريش إلى جامعة مستقلة، للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية بمحافظة شمال سيناء.

وكان المجلس قد كلف لجنة من رؤساء جامعات المنوفية وكفر الشيخ وطنطا، لتفقد منشآت ومبانى الفرع بالعريش، وقدموا تقريراً يؤكد إمكانية فصل الفرع وتحويله لجامعة مستقلة، كما وافق المجلس أيضاً على إنشاء كلية الألسن بجامعة قناة السويس واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار رئيس جامعة القناة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى موافقة المجلس على إرسال القواعد ونظام عمل اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة الأساتذة والأساتذة المساعدين، وإرسالها إلى الجامعات والكليات للدراسة وإرسال أى مقترحات بالتعديل، والرد خلال أسبوعين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والجمعية المصرية البريطانية الطبية، والتى تنص على إمكانية تبادل الأطباء والتمريض بين البلدين.