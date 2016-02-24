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بالصور.. بديع يلقى محاضرة على المتهمين فى "أحداث بنى سويف" داخل قفص الاتهام

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بالصور.. بديع يلقى محاضرة على المتهمين فى "أحداث بنى سويف" داخل قفص الاتهام بالصور.. بديع يلقى محاضرة على المتهمين فى "أحداث بنى سويف" داخل قفص الاتهام
واصلت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس 2013 .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

وفيم تمسك دفاع المتهمين بالتمسك بسماع شهود الإثبات، وسماع شهادة مجرى التحريات، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين.

وأثناء رفع الجلسة، ألقى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان خطبة عن ثورة 25 يناير جاءت من عند الله، وأنها سوف تؤتى بثمارها، وأن الله لن يهدى كيد الخائنين، وردد المتهمون بعد الهتافات لبديع منها " الأسد .. الأسد".

ويحاكم فى القضية 93 متهما، منهم 25 محبوسا، و67 غيابيا وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

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قضيه محمد بديع (10)

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