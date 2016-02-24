السنة الكبيسة وتأثيرها على طفلك

يحتفل الطفل بعيد ميلاده كل عام في نفس اليوم. ولكن ماذا عن الطفل الذي ولد في السنة الكبيسة؟ كيف ستشرحين له إن يوم ميلاده يأتي كل أربع سنوات ولا يستطيع الاحتفال بنفس اليوم من كل عام؟ إليك أجوبة لبعض الأسئلة التي قد يسألها طفلك إن كانت ولادته في يوم 29 فبراير

- هل أنا أصغر من أقراني؟ فهم يكبرون كل عام وأنا أكبر مرة كل أربعة أعوام؟

ج: يوم 29 فبراير يأتي مرة كل 4 أعوام وفي الأعوام الثلاث الأخرى ينتهي الشهر عند يوم 28. هذا لا يعني أنك لا تكبر فبقية أشهر السنة تزيد من عمرك ويجب ان نحسب دورة العام الكامل إلى أن يأتي قرب موعد ميلادك. عدم وجود يوم 29 لا يعني أنك لم تمر بدورة العام وأنك لم تكبر.

- متى احتفل في يوم ميلادي؟

ج: باستطاعتك اختيار أي يوم تراه مناسبا قرب يوم 29/02 فمثلا يمكننا إن نحتفل بك في اليوم التالي أي اليوم الأول من مارس أو اليوم الذي قبله في 28/02.

- ما هي السنة الكبيسة؟

ج: هي سنة عدد أيامها 366 يوم مع العلم أن السنة عدد أيامها 365 يوم. وهذه السنة تتكرر مرة كل 4 سنوات.

- هل هذا يعني إنني مختلف عن غيري فأصدقائي يسخرون أحيانا؟

ج: لست مختلفا عن أحد والفرق الوحيد بينك وبين غيرك أنك ولدت في يوم لا يتكرر في كل عام وهذا أمر جميل وخاص. ولست بمفردك فهنالك الكثير مثلك ولدوا في هذا اليوم. أشجعك على تقديم المعلومات لأصدقائك ليتعرفوا أكثر على هذه السنة وكيفية حسابها كي يفهموا أنها سنة عادية ولكنها تحتوي على يوم إضافي بسبب دوران الأرض حول الشمس.