ربط الرحم لإنقاذ الجنين.. شروطه وكيف يتم؟

هي طريقة يلجأ لها الأطباء لإنقاذ الجنين في رحم أمه، إما من الإجهاض أو الولادة المبكرة، فما سبب اللجوء لهذه الطريقة، وما هي مخاطرها لو وجدت؟

ربط عنق الرحم أجاب عنه الدكتور عدلي الحاج استشاري النساء والولادة بالنقاط التالية التي تهم كل امرأة حامل؛ لكي لا تعيش في هواجس تؤثر على نفسيتها وسير حملها:



• ربط عنق الرحم يتم جراحياً

• يستخدم لمنع الإجهاض والولادة المبكرة

• يلجأ له الطبيب في حالات كثيرة منها استخدام المرأة لوسيلة منع حمل موضعية، قبل أي ولادة مثل استخدام اللولب، وفي هذه الحالة يجب ربط عنق الرحم في كل حمل.

• الربط يتم في الشهر الثالث من الحمل، أو أول الشهر الرابع.

• من أسباب ربط عنق الرحم ضعف عضلات عنق الرحم.

• تكرار الإجهاض عند الحامل يستدعي هذا الحل.

• اتساع الكيس المحيط بالجنين يؤدي لاتساع عنق الرحم؛ مما يؤدي لضرورة ربط عنق الرحم.

• يفضل الأطباء هذا الإجراء؛ ليتيح للحامل ممارسة حياتها الطبيعية بدلاً من أن تلزم الفراش طيلة فترة الحمل.

• يفضل الامتناع عن العلاقة الحميمة بعد إجراء هذه العملية.

• بعد إجراء العملية يجب أن تقضي الحامل ليلة في المشفى.

• في حال حدوث نزف أو تقلصات مؤلمة يجب مراجعة الطبيب.

• في حالة الولادة قد تتم عن طريق العملية القيصرية أو يلجأ الطبيب لفك الربط.