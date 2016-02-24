كيف تعطين طفلك الأعشاب؟

في الطب البديل دقة قد لا تعرفه الكثير من الأمهات، فيعطين الأعشاب الطبيعية لأبنائهن دون حساب، لكن هذه الخطوة تكون بالميزان، كما يوضح الدكتور عطية محمود المتخصص في طب الأعشاب، وسم النحل

تحديد الجرعة

1- الأطفال من يوم وحتى 6 أشهر: تكون في لبن الرضاعة، إلا في الحالات القصوى، وتكون جرعات خفيفة بالملعقة مباشرة عن طريق الفم، وتكون أعشاباً مفردة وليست تركيبات.

2- الأطفال من ستة أشهر حتى سنتين: الجرعة تكون بالملعقة الصغيرة، كل ثلاث ساعات ملعقة، ويفضل أعشاب مفردة أو على الأقل تركيبة من ثلاثة أعشاب فقط ولا تزيد على ذلك.

3- الأطفال من سنتين حتى 6 سنوات: تكون ربع جرعة البالغ، والأعشاب تكون تركيبة عادية فلا حرج ولا خطورة في ذلك.

4- من 6 سنوات حتى 12 سنة: الجرعة تكون نصف جرعة البالغ .

5- من 12 سنة فما فوق: جرعة البالغ. من ثلاث إلى أربع مرات يومياً، وفي كل مرة كوب منقوع من الأعشاب، هذه هي الجرعات الصحيحة لتناول واستخدام الأعشاب في مختلف المراحل العمرية.

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