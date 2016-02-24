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بالفيديو..السيسى: لو كل واحد صبح على مصر بجنيه من الموبايل هنجمع 4 مليارات فى السنة

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بالفيديو..السيسى: لو كل واحد صبح على مصر بجنيه من الموبايل هنجمع 4 مليارات فى السنة بالفيديو..السيسى: لو كل واحد صبح على مصر بجنيه من الموبايل هنجمع 4 مليارات فى السنة

شيماء حمدى ومروة الغول وسمير حسنى ومحمد شعلان


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تعليقات (16)

1

نصبح علي ولا هنصبح علي حرامية مصر

بواسطة: مصري

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:34 م

ياريت قبل ماتطلب فلوس تانية من الناس قول للناس فلوسهم الاولانية راحت فين وطول ما مافيه حراميه في البلد يبقي اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع

2

مش لازم كل يوم ياريس خليها مرتين ثلاثة فى الشهر عشان الغلابة كثير

بواسطة: احمد

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:34 م

3

عفوا

بواسطة: فؤاد بدراوى

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:38 م

ليس بهذا تبنى الدول

4

صباح الفل يا مصر

بواسطة: عبد الله

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:39 م

الصبر من عندك يا كريم

5

صبح صبح

بواسطة: وائل حسن

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:41 م

6

نفسى اصبح على مصر كل يوم

بواسطة: اشرف توفيق مرقص

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:44 م

عايز اعرف ازاى ارسل جنيه كل ييييييييوم

7

يا سلام

بواسطة: ناصر

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:46 م

ولو كل ظابط او قضاي او وزير او حتي امين شرطة تنازال عن 15% عن مرتبة لامه مصر هنجمع كام ؟ بس السؤال مش كده السؤال هو ازاي هانهدر الفلوس و نضيعها زي اللي قبلها؟

8

عفوا سيادة الرئيس

بواسطة: Safa

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:48 م

ده مش حل. البلد محتاجة شغل حقيقي وإستثمارات تدر دخل لمصر. كل وزارة تشوف إزاي تزيد مواردها. مثلا وزارة الصحة التي أنتمي إليها. نحن الأطباء العاملين في الخارج ممنوع علينا نسجل دراسات عليا واحنا خارج مصر. لازم نرجع عشان يوافقوا على التسجيل مع إنه لو عملوا حتى رسوم التسجيل بالدولار احنا موافقين بس يسمحوا لنا نسجل وننزل على موعد الإمتحان. طبعا في ناس بتتحايل على الموضوع دة بطرق عديدة طبعا غير قانونية مع إن لو أخذ باقتراحي ده هيدخل عملة صعبة للبلد. وكمان يجب السماح للمصري انه ينزل سيارة عند عودته النهائية لمصر بجمارك مخفضة بالدولار وكمان يعمل وديعة بالدولار لمدة 3 سنوات مثلا وتسترد بالجنيه المصري عند نهاية المدة. أرجو النظر لمقترحي بجدية شديدة.

9

ميصحش كده !!

بواسطة: ابراهيم المصرى

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:49 م

بالذمة دا ينفع رئيس وحدة محلية مش دولة ؟؟؟؟! هو التسول بقى اسلوب حياة ... بعد هنبقى قد الدنيا نوصل لمفيش ومعنديش ودلوقتى بنشحت من برا ومن جوا من الناس اللى مش لاقية تاكل ؟؟؟

10

طب ماتزود الضريبة على حيتان شركات المحمول اللي ناهبة الفلوس

بواسطة: حد معدي

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:50 م

ولا انت تفكيرك مابيجبش ابعد من جيب المواطن

11

ابنك مجنون وغبى ياحاج

بواسطة: على

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:51 م

ابنك مجنون وغبى ياحاج

12

واين ذهبت مليارات الخليج

بواسطة: على ماجد

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:53 م

اتحدى ان اجد اجابة

13

ولو كل رجل اعمال في مصر صبحت عليه بضرائب ورقابة وهامش ربح محدد .. هنجمع 40مليار

بواسطة: مصري

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:53 م

البلد دي مش هتتقدم الا بالانتاج .. عندك اكتر من نموذج في دول كانت تحت الصفر .. والان اصبحت قوة انتاجية رهيبة .. مفيش دولة بتتقدم بالشحاتة .. ومفيش دولة بتتقدم وهى لا تمتلك قوة صناعية تساعدها على الدخول في منافسة مع المحتكرين للسلع .. للاسف ياريس " مكنش ينفع تقول لو ينفع اتباع .. اتباع " كان من الاولى ان تقول . "لو ينفع انزل اشتغل بايديا في اصغر مصنع في مصر هنزل اشتغل عشان ازود الانتاج ، عشان اصدر اكتر "

14

التنــــــــــــازل عـــــــــــن الامتيــــــــــــــازات

بواسطة: طارق

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 02:56 م

اذا تنازلت مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة عن الامتيازات التى تحصل عليها فمن الممكن جمع 400 مليــــــــــار فى السنة

15

يا رب الناس تحس

بواسطة: محمد سعيد

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 03:02 م

با رب الناس تحس

16

بالذمة دا كلام ..... ياريس ... كفاية حرام والله الشعب غلبان ....

بواسطة: ابوالليل

بتاريخ: الأربعاء، 24 فبراير 2016 03:03 م

طيب امال فين فلوس الاتصالات دي .... راحة فين وجاية منين ؟ ماهي برضو فلوس الشعب والناس بتاخدها من الهوا .... هو الشعب ناقص مش كفاية العيشة اللي الناس عايشنها ... وهي كل الناس عندها موبايلات ... وبعدين عيب كبير وغلطة كبيرة ان الريس يطالب الناس بالتبرع ولو بجنيه ... هو كان معاه الجنيه من الاصل .... الجنيهات مع الحرامية شلة مبارك وحاشيته وانتو سيبتوهم ورجعتوهم وطلعتوهم براءة مش عارف مين اللي ورا الناس دي ومين اللي حاميهم ... جاي دلوقت عاوز تنكد علينا ... حرام

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