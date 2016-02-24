شركة إماراتية تسدد ٨٠٠ مليون جنيه كدفعة أولى لبدء مشروع عمراني بمدينة الشروق

أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية أن شركة «Capital Group Properties » للتطوير العقارى والمملوكة لشركة أبوظبى كابيتال وشركة العين بروبرتيز، قامت بسداد ٨٠٠ مليون جنيه تقريبا، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى الدفعة الأولي من المبالغ المطلوبة لقيمة توصيل المرافق والرسوم، لبدء مشروعها العمرانى المتكامل بالمدينة.

وأوضح أن الشركة ستتولى إقامة مشروع عمرانى متكامل بإستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه، في المنطقة الواقعة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بعد المركز الطبى العالمى، مشيرا إلى انه سيتم تنفيذ المشروع بأيدٍ مصرية بالكامل، مع الإستعانة بكبرى المكاتب الإستشارية المصرية والعالمية.

وشدد على أن دخول هذه الشركات الكبرى للاستثمار فى مصر، وضخ استثمارات بالمليارات، يؤكد الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، ويسهم في توفير ملايين فرص العمل للمواطنين.