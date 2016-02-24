وفد من كبري شركات السياحة التونسية تزور شرم الشيخ‎

قامت شركة مصر للطيران بإستضافة وفدًا سياحيًا تونسيًا يضم مجموعة من كبري شركات السياحة بتونس في زيارة إلى مصر والقيام بجولة في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية لتنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة إلى مصر واستعادة معدلاتها الطبيعية .

وصرح شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تهدف هذه الزيارة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في مجال السياحة والسفر ، فيما بين الجانبين التونسي والمصري، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الشركة من أجل إنعاش حركة السفر والسياحة الوافدة إلى مصر ، والإطلاع على السبل التي يسعى الجانبين إلى تطبيقها في هذا المجال والتي سيترتب عليها استعادة حركة السياحه بين البلدين .

وأوضح أن الشركة من خلال مكاتبها الإقليمية المنتشرة حول العالم تتبنى سياسات واضحة تستهدف التدفق السياحي الخارجي والداخلي من وإلى مصر ، وأضاف فتحى أن مثل هذه الزيارات ستتيح لنا فرصة عرض الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة .

وقام الوفد التونسي بجوله ميدانية لعدد من الفنادق بشرم الشيخ بهدف التعرف على الامكانيات الفندقية هناك ، وما تقدمه من خدمات وأنشطة مختلفه تستقطب وتحظى بإقبال السائحين لزيارتها وإختيارها للإقامة بها ، فضلاً عن زيارتهم للعديد من الوجهات السياحية ومناطق الجذب السياحي بشرم الشيخ .