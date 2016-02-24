أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«بديع» لـ«متهمى أحداث بنى سويف» : رأيت رسول الله فى المنام وبشرني بالنصر

Google+ Print
«بديع» لـ«متهمى أحداث بنى سويف» : رأيت رسول الله فى المنام وبشرني بالنصر «بديع» لـ«متهمى أحداث بنى سويف» : رأيت رسول الله فى المنام وبشرني بالنصر

مرشد الاخوان محمد بديع

ألقى محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، خطبة على متهمى قضية “أحداث بنى سويف” داخل قفص المحكمة القمامة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأربعاء، موجها حديثه للصحفيين المتواجدين بالمحكمة.

وأشار بديع، إلى أنه رأى “رسول الله” فى المنام ، مبشرًا أياه بالنصر وبقرب فتح الزيارات له فى محبسه بعدما منعت عنه الفترة الماضية.

كما هاجم بديع القائمين على السلطة، قائلًا: “ثورة 25 يناير سوف تنتصر، وتأتى بثمارها بفضل من الله ودماء الشهداء”، هاذيا بقوله :”السلطة الحاكمة ستزول قريبًا إلى غير رجعة، مُستشهدًا بما قاله الرئيس المعزول محمد مرسى بأن نصر الله قريب.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم ، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 متهمًا “من بينهم 24 محبوسين”، من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”، إلى جلسة 16 أبريل المقبل، لسماع شهود الاثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامى على، ووائل أحمد عبد الله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا