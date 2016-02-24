«بديع» لـ«متهمى أحداث بنى سويف» : رأيت رسول الله فى المنام وبشرني بالنصر

ألقى محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، خطبة على متهمى قضية “أحداث بنى سويف” داخل قفص المحكمة القمامة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأربعاء، موجها حديثه للصحفيين المتواجدين بالمحكمة.

وأشار بديع، إلى أنه رأى “رسول الله” فى المنام ، مبشرًا أياه بالنصر وبقرب فتح الزيارات له فى محبسه بعدما منعت عنه الفترة الماضية.

كما هاجم بديع القائمين على السلطة، قائلًا: “ثورة 25 يناير سوف تنتصر، وتأتى بثمارها بفضل من الله ودماء الشهداء”، هاذيا بقوله :”السلطة الحاكمة ستزول قريبًا إلى غير رجعة، مُستشهدًا بما قاله الرئيس المعزول محمد مرسى بأن نصر الله قريب.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم ، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 متهمًا “من بينهم 24 محبوسين”، من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”، إلى جلسة 16 أبريل المقبل، لسماع شهود الاثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامى على، ووائل أحمد عبد الله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.