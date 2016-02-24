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وزارة الري تقود حملة إزالات كبرى

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وزارة الري تقود حملة إزالات كبرى وزارة الري تقود حملة إزالات كبرى

 

قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بتنفيذ حملة إزالات بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، تضمنت إزالة مخالفات بالتعدى والردم داخل حرم نهر النيل وإقامة منشآت عليه، وذلك فى بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة المعنية.

تضمنت الحملة تنفيذ عدد 4قرارت إزالة ومخالفة بالتعدى والردم والبناء كانت مقامة بالمخالفة بمنطقة المحمودية بمحافظة البحيرة ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية، فى إطار خطة الوزارة للتصدى بحسم لكافة أنواع المخالفات والتعدى على نهر النيل طبقا للقانون.

هذا وقد أكد الدكتور مغازى على مواصلة حملة الازالات على نهر النيل، لافتًا بأن الوزارة عازمة بكافة اجهزتها بالتنسيق التام بين الأجهزة المعنية على المضى قدما فى تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعديات  والمخالفات مشيراً إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.

الجدير بالذكر ان إجمالي التعديات التي تم إزالتها حتي الان بلغ 7926 منذ بدأ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

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