إردوغان قلق من أن يصب وقف إطلاق النار فى مصلحة الأسد

>عبر الرئيس التركى رجب طيب إردوغان عن قلقه من أن توفر خطة أمريكية روسية لوقف القتال فى سوريا ميزة للقوات الحكومية وحلفائها بينما لا تتخذ موقفا واضحا من الشروط الخاصة بالمعارضة السورية.

وقال إردوغان إن تركيا ترحب من حيث المبدأ بجهود وقف إطلاق النار لكنه اتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وروسيا وإيران بالتصرف بشكل مخز فى سوريا بالسماح بشكل مباشر أو غير مباشر لقوات حكومة الرئيس بشار الأسد بقتل المدنيين.

وفى كلمة بثها التلفزيون قال إردوغان إن فكرة منح الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية -التى تعتبرها أنقرة قوة معادية- لأنها تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية ما هى إلا "كذبة كبرى".

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