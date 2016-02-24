مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 فى سقوط قذائف صاروخية على حى الجميلية بحلب

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح جراء اعتداءات بقذائف صاروخية على حى الجميلية فى مدينة حلب بسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى محافظة حلب أن "إرهابيين أطلقوا ظهر اليوم قذائف صاروخية على حى الجميلية السكنى فى مدينة حلب؛ ما تسبب فى مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 أخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية فى الممتلكات العامة والخاصة".

ولفت مصدر فى مديرية صحة حلب إلى أن معظم الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات من كبار السن جراء سقوط إحدى القذائف قرب مؤسسة البريد، حيث يحضر المتقاعدون لاستلام رواتبهم.

يذكر أن 10 أشخاص، بينهم 7 أطفال، لقوا مصرعهم أمس جراء استهداف التنظيمات المسلحة بقذائف صاروخية حيى جمعية الزهراء والشيخ مقصود السكنيين بمدينة حلب.

وتتحصن فى عدد من أحياء حلب تنظيمات مسلحة، منها تنظيم (جبهة النصرة)، وما يسمى (لواء شهداء بدر) و(الجبهة الشامية) و(كتائب الصفوة الإسلامية) تستهدف الأحياء الامنة فى المدينة بقذائف صاروخية وهاون بشكل متكرر؛ ما يتسبب بوقوع عشرات الضحايا.

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