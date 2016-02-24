أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل في الجول - علي ماهر يشرح لماذا ظلمت خطة الأهلي صالح جمعة أمام المصري

Google+ Print
تحليل في الجول - علي ماهر يشرح لماذا ظلمت خطة الأهلي صالح جمعة أمام المصري تحليل في الجول - علي ماهر يشرح لماذا ظلمت خطة الأهلي صالح جمعة أمام المصري

لماذا ظهر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي معزولا عن زملائه في خط الوسط ومهاجمي الفريق الأحمر في مباراة المصري. يجيب علي ماهر المدرب العام السابق للفريق لـFilGoal.com.

واعتمد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي على صالح جمعة أساسيا في موقع عبد الله السعيد ضد المصري، ولكن لم يظهر اللاعب الشاب بمستواه الذي تألق به أمام اتحاد الشرطة والمقاولون العرب من قبل فخرج مستبدلا في الدقيقة 58.

تعرف على أرقام صالح جمعة أمام الأهلي

ويسأل FilGoal.com نجوم المارد الأحمر السابقين عن أسباب أزمة وسط الملعب التي ظهرت في الأهلي خلال مباراة المصري.

والبداية مع علي ماهر الذي عمل كمدرب عام مع الأهلي تحت قدوم البرتغالي جوزيه بيسيرو في بداية الموسم.

وأجاب علي ماهر "الجهاز الفني للأهلي وقع في خطأ كبير بتغيير وسط الملعب بالكامل أمام المصري".

وأوضح "هذا بالطبع ظلم صالح جمعة الذي قد يظن البعض أنه يلعب في موقع حسام غالي، ولكن هذا غير صحيح بالمرة فهو يجيد في اللعب كصانع ألعاب ولن طريقة اللعب أمام المصري لم تساعده".

وأكمل "وجود حسام غالي يفيد صالح جمعة أكثر من أي لاعب آخر في الملعب، لأنه غالي هو الوحيد في وسط الأهلي القادر على قطع الكرة من الخصم ونقلها للأمام عن طريق صالح جمعة".

علي ماهر أتم "لذلك كنت أفضل أن يحافظ الأهلي على قوامه الأساسي أمام المصري، لأنها كانت مباراة صعبة تحتاج إلى خبرات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع