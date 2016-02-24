تحليل في الجول - علي ماهر يشرح لماذا ظلمت خطة الأهلي صالح جمعة أمام المصري

لماذا ظهر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي معزولا عن زملائه في خط الوسط ومهاجمي الفريق الأحمر في مباراة المصري. يجيب علي ماهر المدرب العام السابق للفريق لـFilGoal.com.

واعتمد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي على صالح جمعة أساسيا في موقع عبد الله السعيد ضد المصري، ولكن لم يظهر اللاعب الشاب بمستواه الذي تألق به أمام اتحاد الشرطة والمقاولون العرب من قبل فخرج مستبدلا في الدقيقة 58.

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ويسأل FilGoal.com نجوم المارد الأحمر السابقين عن أسباب أزمة وسط الملعب التي ظهرت في الأهلي خلال مباراة المصري.

والبداية مع علي ماهر الذي عمل كمدرب عام مع الأهلي تحت قدوم البرتغالي جوزيه بيسيرو في بداية الموسم.

وأجاب علي ماهر "الجهاز الفني للأهلي وقع في خطأ كبير بتغيير وسط الملعب بالكامل أمام المصري".

وأوضح "هذا بالطبع ظلم صالح جمعة الذي قد يظن البعض أنه يلعب في موقع حسام غالي، ولكن هذا غير صحيح بالمرة فهو يجيد في اللعب كصانع ألعاب ولن طريقة اللعب أمام المصري لم تساعده".

وأكمل "وجود حسام غالي يفيد صالح جمعة أكثر من أي لاعب آخر في الملعب، لأنه غالي هو الوحيد في وسط الأهلي القادر على قطع الكرة من الخصم ونقلها للأمام عن طريق صالح جمعة".

علي ماهر أتم "لذلك كنت أفضل أن يحافظ الأهلي على قوامه الأساسي أمام المصري، لأنها كانت مباراة صعبة تحتاج إلى خبرات".