أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى نساء: مصر خالية من الفوط الصحية السامة بفضل رقابة وزارة الصحة

Google+ Print
استشارى نساء: مصر خالية من الفوط الصحية السامة بفضل رقابة وزارة الصحة استشارى نساء: مصر خالية من الفوط الصحية السامة بفضل رقابة وزارة الصحة
حذرت صباح اليوم الأربعاء، مجلة "ذا لوكال" الفرنسية والرائدة فى مجال حماية حقوق المستهلك من أن أنواعا من الفوط الصحية ومنتجات الحماية النسائية الأخرى تحتوى على مواد سامة ومبيدات حشرية يمكنها أن تؤدى إلى اختلال نظام الغدد وتسبب السرطان، حيث تبين للمجلة بعد إجراء دراسة على مجموعة من المنتجات وجود آثار لمركبات سامة مثل الديوكسين، فضلا عن مبيدات حشرية بنسب قليلة، وهذه الكيماويات يمكن أن تؤثر على نظام الهرمونات واختلال الغدد الصماء.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية مادة الديوكسين بها سمية عالية يمكن أن تسبب مشكلات فى الإنجاب، وتتدخل فى عمل الهرمونات وتسبب أيضا السرطان.

وعلق الدكتور عاطف عزت، استشارى أمراض النساء والتوليد على هذه الدراسة قائلا: بدون الدخول فى التفاصيل الاقتصادية هناك شركات كثيرة منافسة فى الأسواق ويمكن أن يستخدموا وسائل دعائية مغالطة لهدم الشركات المنافسة، وهنا فى الأمر مختلف حيث يوجد حماية من وزارة الصحة وأى منتج ينزل السوق تتم عليه اختبارات كثيرة قبل إعطائه الموافقة على التداول فى الأسواق المصرية.

وأضاف أن مادة الديوكسين سامة بالفعل ولكن لا توجد شركة يمكن أن تفكر فى استخدامها حتى لا تضر بالمستخدمين وتخسرهم، وفى حالة وجود مثل هذه الأشياء يتم رفضها من وزارة الصحة ولا تصل إلى أيدى المستهلكين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب