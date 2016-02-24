استشارى نساء: مصر خالية من الفوط الصحية السامة بفضل رقابة وزارة الصحة

حذرت صباح اليوم الأربعاء، مجلة "ذا لوكال" الفرنسية والرائدة فى مجال حماية حقوق المستهلك من أن أنواعا من الفوط الصحية ومنتجات الحماية النسائية الأخرى تحتوى على مواد سامة ومبيدات حشرية يمكنها أن تؤدى إلى اختلال نظام الغدد وتسبب السرطان، حيث تبين للمجلة بعد إجراء دراسة على مجموعة من المنتجات وجود آثار لمركبات سامة مثل الديوكسين، فضلا عن مبيدات حشرية بنسب قليلة، وهذه الكيماويات يمكن أن تؤثر على نظام الهرمونات واختلال الغدد الصماء.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية مادة الديوكسين بها سمية عالية يمكن أن تسبب مشكلات فى الإنجاب، وتتدخل فى عمل الهرمونات وتسبب أيضا السرطان.

وعلق الدكتور عاطف عزت، استشارى أمراض النساء والتوليد على هذه الدراسة قائلا: بدون الدخول فى التفاصيل الاقتصادية هناك شركات كثيرة منافسة فى الأسواق ويمكن أن يستخدموا وسائل دعائية مغالطة لهدم الشركات المنافسة، وهنا فى مصر الأمر مختلف حيث يوجد حماية من وزارة الصحة وأى منتج ينزل السوق تتم عليه اختبارات كثيرة قبل إعطائه الموافقة على التداول فى الأسواق المصرية.

وأضاف أن مادة الديوكسين سامة بالفعل ولكن لا توجد شركة يمكن أن تفكر فى استخدامها حتى لا تضر بالمستخدمين وتخسرهم، وفى حالة وجود مثل هذه الأشياء يتم رفضها من وزارة الصحة ولا تصل إلى أيدى المستهلكين.

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