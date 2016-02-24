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النائبة أنيسة حسونة تتطالب «عبد العال» بالمساواة في استخراج جوازات السفر الخاصة

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النائبة أنيسة حسونة تتطالب «عبد العال» بالمساواة في استخراج جوازات السفر الخاصة النائبة أنيسة حسونة تتطالب «عبد العال» بالمساواة في استخراج جوازات السفر الخاصة

النائبة أنيسة عصام الدين حسونة

تقدمت النائبة أنيسة عصام الدين حسونة بطلب إلى رئيس مجلس النواب بشأن المساواة في استخراج جوازات السفر الخاصة.

حيث صرحت بأن المادة 11 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

ونصت المادة 53 على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

وأضافت أنهن كنائبات يرون أن هناك مخالفة لمواد الدستور تكمن فى السماح باستخراج جوازات سفر خاصة لزوجات السادة النواب، وحرمان أزواج نائبات من ذات الحق دون سند ودون حق دستورى

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