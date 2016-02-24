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الأهلي يرفض طلب إيفونا بالسفر للجابون

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الأهلي يرفض طلب إيفونا بالسفر للجابون الأهلي يرفض طلب إيفونا بالسفر للجابون

رفض الجهاز الفني للأهلي طلب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الفريق بالسفر إلى مسقط رأسه، خلال فترة توقف الدوري المصري.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بإيفونا عقب التعادل مع المصري البورسعيدي 2-2، لمناقشة طلبه بالحصول على إجازة في الجابون خلال توقف الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للصحفيين: "هناك صعوبة في الموافقة على طلب إيفونا بالسفر إلى الجابون خلال توقف الدوري".

وتابع "إيفونا يشارك في تدريبات الفريق يوم الخميس استعدادا لمواجهة بتروجيت".

ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته يوم الخميس بدون اللاعبين الدوليين استعدادا لمواجهة بتروجيت يوم 2 مارس المقبل في الجولة الـ20 من الدوري.

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